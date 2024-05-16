Новым главным тренером "Спартака" стал победитель Лиги чемпионов

Соглашение с 45-летним специалистом рассчитано на два года

Пресс-служба московского футбольного клуба "Спартак" сообщила, что новым главным тренером команды станет сербский специалист Деян Станкович.

Соглашение с 45-летним тренером рассчитано на два года.

Будучи футболистом, Станкович играл за сербскую "Црвену Звезду", а также итальянские "Лацио" и "Интер". В составе последнего полузащитник по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Италии, а также - Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Закончив карьеру, Станкович стал тренером. С "Црвеной Звездой трижды выиграл чемпиона Сербии. Кроме того, специалист возглавлял итальянскую "Сампдорию" и венгерский "Ференцварош".

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