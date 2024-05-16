ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Солнце готовит новый геомагнитный шторм

19:59
  • четверг
  • 16 мая 2024

На звезде произошли новые мощные взрывы

На Солнце вновь зафиксированы две мощные вспышки. Они могут привести к сильнейшему геомагнитному шторму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды "Фобос". Эксперты сделали акцент на месте происхождения вспышек.
Самая мощная за последние семь лет вспышка зафиксирована на Солнце

Предыдущие находились в области 3664. Она уже скрылась за правым краем видимой части солнечного диска. Новые вспышки произошли на левом краю светила. Астрономы пока там не видят ни одной группы пятен.

Есть предположение, что на сторону, обращенную к Земле движется область, на которой есть большая группа пятен. И они могут вызвать новые вспышки и новые магнитные бури на нашей планете.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Вспышка на солнце
Вспышка на солнце
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.