Солнце готовит новый геомагнитный шторм

На звезде произошли новые мощные взрывы

На Солнце вновь зафиксированы две мощные вспышки. Они могут привести к сильнейшему геомагнитному шторму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды "Фобос". Эксперты сделали акцент на месте происхождения вспышек.

Предыдущие находились в области 3664. Она уже скрылась за правым краем видимой части солнечного диска. Новые вспышки произошли на левом краю светила. Астрономы пока там не видят ни одной группы пятен.

Есть предположение, что на сторону, обращенную к Земле движется область, на которой есть большая группа пятен. И они могут вызвать новые вспышки и новые магнитные бури на нашей планете.

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