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Дату выборов президента назначили в Молдавии

20:23
  • четверг
  • 16 мая 2024

Голосование пройдет 20 октября

В Молдавии официально установлена дата выборов президента. Это 20 октября. За это проголосовали депутаты парламента, сообщает РИА Новости.

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В повестку дня проект об утверждении даты выборов внесли представители правящей партии "Действие и солидарность". 20 октября выбрано не случайно. На этот же день назначен референдум о вступлении Молдавии в ЕС. За инициативу проголосовали 56 депутатов. Об этом заявил спикер парламента Игорь Гросу.

Нынешний президент страны Майя Санду еще 24 декабря прошлого года сообщила, что будет баллотироваться на второй срок. Она же предложила провести референдум, на котором граждане страны могли бы высказаться по поводу вступления в Европейский союз.

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