Ведомство представило кадры боевой работы

Министерство обороны России сообщило, что в течение дня из штатного вооружения вертолетов морской авиации Черноморского флота были уничтожены 15 безэкипажных катеров ВМС Украины.

Кроме того, стало известно, что российские войска нанесли удар ракетами "Искандер" по пункту бригады ВСУ и складу боеприпасов в Харьковской области.

Высокоточным оружием поражены места временной дислокации националистов и иностранных наемников, а также склад безэкипажных катеров.

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