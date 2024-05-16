ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны: В течение дня уничтожены 15 безэкипажных катеров ВМС Украины

20:51
  • четверг
  • 16 мая 2024

Ведомство представило кадры боевой работы

Министерство обороны России сообщило, что в течение дня из штатного вооружения вертолетов морской авиации Черноморского флота были уничтожены 15 безэкипажных катеров ВМС Украины.

Кроме того, стало известно, что российские войска нанесли удар ракетами "Искандер" по пункту бригады ВСУ и складу боеприпасов в Харьковской области.

Высокоточным оружием поражены места временной дислокации националистов и иностранных наемников, а также склад безэкипажных катеров. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Вертолет Ми-24 ВС России
Вертолет Ми-24 ВС России
Уничтожение морского дрона ВСУ
Уничтожение морского дрона ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.