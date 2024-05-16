Китай готов поддержать мирную конференцию по Украине, которую признают обе стороны

Си Цзиньпин заявил, что конференция должна пройти "в подходящее время"

Пекин поддержит проведение международной мирной конференции по Украине. Однако мероприятие должны признать и Москва и Киев. Кроме того, обе стороны должны в нем участвовать. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в резиденции Чжуннаньхай, сообщает агентство Синьхуа.

По мнению главы Китая, конференция должна пройти "в подходящее время", При этом должно быть честное обсуждение всех вариантов. В первую очередь стоит вернуться к политическому решению украинской проблемы. Нужно создавать сбалансированный и эффективный механизм безопасности.

Си Цзиньпин считает, что при разрешении конфликта необходимо уделить внимание корням проблемы. А планировать надо на долгосрочную перспективу.

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