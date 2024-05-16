ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Китай готов поддержать мирную конференцию по Украине, которую признают обе стороны

21:10
  • четверг
  • 16 мая 2024

Си Цзиньпин заявил, что конференция должна пройти "в подходящее время"

Пекин поддержит проведение международной мирной конференции по Украине. Однако мероприятие должны признать и Москва и Киев. Кроме того, обе стороны должны в нем участвовать. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в резиденции Чжуннаньхай, сообщает агентство Синьхуа.

США и Украина могут разместить установку Patriot в Харькове
Украина признала крайне сложную ситуацию в Волчанске

По мнению главы Китая, конференция должна пройти "в подходящее время", При этом должно быть честное обсуждение всех вариантов. В первую очередь стоит вернуться к политическому решению украинской проблемы. Нужно создавать сбалансированный и эффективный механизм безопасности.

Си Цзиньпин считает, что при разрешении конфликта необходимо уделить внимание корням проблемы. А планировать надо на долгосрочную перспективу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаги России и Украины
Флаги России и Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.