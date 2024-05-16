Владимир Путин прибыл в Харбин

Президент России примет участие в двух российско-китайских форумах

Владимир Путин в рамках государственного визита в Китай прибыл в Харбин. Это второй город в программе посещения КНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Завтра глава российского государства примет участие в церемонии открытия ЭКСПО и форума по межрегиональному сотрудничеству. Отмечается, что в планах также встреча со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Сегодня Путин провел день в Пекине. Там прошли российско-китайские переговоры. Они были как в узком, так и в расширенном формате. А после торжественного приема от имени председателя КНР Си Цзиньпина и концерта главы двух государств продолжили неформальное общение.

Это первая зарубежная поездка Владимира Путина после переизбрания его на пост президента России и инаугурации.

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