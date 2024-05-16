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Двое полицейских пострадали в ДТП на юге Москвы

22:11
  • четверг
  • 16 мая 2024

ЧП произошло на пересечении Кавказского бульвара и Бакинской улицы

Двое сотрудников полиции пострадали в ДТП на юге Москвы. Столкнулись патрульный автомобиль и Infinity. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД России.

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ЧП произошло на пересечении Кавказского бульвара и Бакинской улицы. По предварительным данным, оба пострадавших находились в патрульном автомобиле. Водитель второй машины не пострадал.

Сейчас проводится проверка всех обстоятельств ДТП.

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