Двое полицейских пострадали в ДТП на юге Москвы

ЧП произошло на пересечении Кавказского бульвара и Бакинской улицы

Двое сотрудников полиции пострадали в ДТП на юге Москвы. Столкнулись патрульный автомобиль и Infinity. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД России.

ЧП произошло на пересечении Кавказского бульвара и Бакинской улицы. По предварительным данным, оба пострадавших находились в патрульном автомобиле. Водитель второй машины не пострадал.

Сейчас проводится проверка всех обстоятельств ДТП.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"