Организаторы Игр отрицают сексуальный подтекст

Уникальная и небанальная олимпиада, которую запомнят надолго! До летних Олимпийских игр в Париже ещё два с небольшим месяца. Атлеты напрягают бронзовые мускулы, спортивные снаряды ждут своих героев. А герои уже есть! Есть чем гордиться: олимпийский огонь целых 200 метров пронёс в маленьком альпийском городке трансвестит по прозвищу Мисс Мартини.

Хорошо, не мисс Кротовуха! Интересно, олимпийский огонь попадёт в руки настоящих атлетов? Не важно! Главное - не спорт больших достижений, а толерантность и социальная инклюзивность. Ещё один трансвестит Никки Долл проковылял дистанцию с факелом на каблуках. Потом настанет очередь следующего представителя этой братии, Минима Жэсте - это уже в Париже.

Тем, кто увидел в этом некий сексуальный подтекст, организаторы Игр говорят своё твёрдое "нет". Никакого секса! И чтобы не было сомнений, средствам массовой информации сообщили: в Париж для олимпийцев завезли спецкровати, которые будут ломаться при попытке использовать их для интимных состязаний. Зарубежная пресса не раз и не два сообщала, что между толканием ядра и прыжками в разных направлениях, атлеты предаются самому буйному разврату. Не на тех напали!

Спортсмены кровати проверили. Для секса сойдёт. А вот кто останется вдали от спорта больших утех и толерантного олимпийского огня, так это парижские бомжи. Несколько сотен бездомных решили просто повыкидывать с насиженных мест, чтобы не мозолили глаза.

Главное, трансвеститам на глаза не попадайся, сегодня их праздник. Если от бездомных избавиться легко - всё-таки крупная порода - то что делать с крысами и клопами, прописавшимися в олимпийской столице, до сих пор не ясно. А чем крыса хуже трансвестита? У неё ж свои права... Дорогу к рекордам тем, у кого в действительности всё не так, как на самом деле.

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