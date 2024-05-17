Политолог Маслов оценил сотрудничество России и Китая

Заключено 11 соглашений

Каким конкретным направлениям сотрудничества Москва и Пекин будут уделять приоритетное внимание? И какие пути разрешения конфликта на Украине видят Россия и Китай?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с директором Института стран Азии и Африки Алексеем Масловым.

"У нас с Китаем заключено 11 соглашений, уже официального уровня, и несколько десятков протоколов о намерениях. Если вы сравните, как приезжал в Китай Макрон или Шольц, вы такого не найдете", - отметил он.

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