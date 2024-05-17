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Российские "Искандеры" наносят сокрушительные удары по позициям ВСУ

08:28
  • пятница
  • 17 мая 2024

Комплекс оснащен как баллистическими, так и крылатыми ракетами

Информация о ходе специальной военной операции. Российские военные улучшили тактические позиции на Харьковском направлении и продвинулись вглубь обороны противника в районе Волчанска. За сутки потери ВСУ составили порядка 200 военнослужащих. Уничтожены три вражеских танка, две самоходные артиллерийские установки и РСЗО "Град".

Сокрушительные удары по позициям ВСУ наносят экипажи оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Многотонный тягач легко проходит по любой местности. Комплекс оснащен как баллистическими, так и крылатыми ракетами, которые на подлёте к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника.

Непобедимый и сверхточный "Искандер" не имеет аналогов в мире, ведет огонь с любых позиций на дальность до 500 километров и может уничтожить практически любую цель.

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