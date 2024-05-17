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ПВО отразила массированную атаку дронов на Крым, Краснодар, Белгород и Курск

08:07
  • пятница
  • 17 мая 2024

Уничтожено более сотни беспилотников

Российские войска минувшей ночью пресекли попытку киевского режима устроить массированную террористическую атаку объектов на территории России. Уничтожено более сотни украинских беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны.

Свыше 30 беспилотников ВСУ сбиты за ночь над территорией России
Собянин сообщил о сбитом в Подольске беспилотнике

Как уточнили в военном ведомстве, над территорией Крымского полуострова ПВО за ночь уничтожила пятьдесят один беспилотник. В акватории Черного моря  морской авиацией и патрульными кораблями Черноморского флота ликвидированы шесть безэкипажных катеров.

Кроме того, дежурными средствами ПВО сорок четыре беспилотника самолетного типа сбито  над территорией Краснодарского края, шесть БпЛА над территорией Белгородской области и один дрон - над Курской областью. В результате атак в Белгородской области погибли женщина и ребенок. В Туапсе спасатели локализовали пожар на НПЗ. В Севастополе после ночной атаки на город пострадала электроподстанция. На время восстановления электроснабжения отменены занятия в школах и детсадах, Пострадавших нет.

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