Уничтожено более сотни беспилотников

Российские войска минувшей ночью пресекли попытку киевского режима устроить массированную террористическую атаку объектов на территории России. Уничтожено более сотни украинских беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны.

Как уточнили в военном ведомстве, над территорией Крымского полуострова ПВО за ночь уничтожила пятьдесят один беспилотник. В акватории Черного моря морской авиацией и патрульными кораблями Черноморского флота ликвидированы шесть безэкипажных катеров.

Кроме того, дежурными средствами ПВО сорок четыре беспилотника самолетного типа сбито над территорией Краснодарского края, шесть БпЛА над территорией Белгородской области и один дрон - над Курской областью. В результате атак в Белгородской области погибли женщина и ребенок. В Туапсе спасатели локализовали пожар на НПЗ. В Севастополе после ночной атаки на город пострадала электроподстанция. На время восстановления электроснабжения отменены занятия в школах и детсадах, Пострадавших нет.

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