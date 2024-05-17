"Союз-2.1б" со спутниками Минобороны запущен с космодрома в Плесецке

Запуск прошел успешно

В пятницу, 17 мая, с космодрома Плесецк (Архангельская область) в интересах Министерства обороны России был осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическими аппаратами на борту. Об этом рассказали в пресс-службе оборонного ведомства.

Запуск осуществили Воздушно-космические силы России, все прошло в штатном режиме, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Минпромторге рассказали, что российская спутниковая группировка сейчас превышает 240 космических аппаратов. В 2024 году ожидается запуск в общей сложности 123 аппаратов.

Российский лидер Владимир Путин заявлял, что наша страна продолжит освоение космоса и космические исследования. В 2023 году государственные расходы на космическую деятельность значительно выросли — до 251 миллиарда рублей.

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