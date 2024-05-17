Это произошло в контексте обсуждения резолюции ООН о "геноциде в Сребренице"

Президент Сербии Александр Вучич процитировал маршала СССР Георгия Жукова, говоря о проекте резолюции по Сребренице, который будет рассматриваться на Генеральной ассамблее ООН 23 мая. Документ, в частности, предлагает ежегодно отмечать день памяти о геноциде 1995 года в Сребренице.

Как сообщает агентство RTS, Вучич заявил, что "смирился со своей политической судьбой", напомнив слова маршала Жукова о том, что "некоторые в Европе никогда не простят нам их освобождения".

Сербский лидер пообещал сделать все "для сохранения чести Сербии", отметив при этом, что "я не маршал Жуков, я маленький человек, избранный президент маленькой, но либертарианской и свободолюбивой страны".

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал, что за несколько лет до начала СВО поинтересовался у украинского лидера Владимира Зеленского, зачем тот поддерживает неонацистов на Украине, если его отец воевал с нацистами во время Второй мировой войны: "Я говорил: "Володя, ну что ты делаешь?".

На заседании оргкомитета празднования 80-летия юбилея победы в Великой Отечественной войне, который будет отмечаться в 2025 году, Владимир Путин подчеркнул, что его нужно наполнить особым смыслом, поскольку "героизация нацистских преступников — прямая пропаганда нацизма в Прибалтийских странах, той же Украине — вообще стали нормой".

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