Путин возложил цветы к памятнику советским воинам в Харбине

Президент почтил память красноармейцев, освобождавших Китай

Президент России Владимир Путин начал второй день своего визита в Китай. В пятницу, 17 мая, он прилетел из Пекина в город Харбин.

Глава государства возложил букет алых роз, перевязанных алой лентой, к памятнику советским воинам, которые погибли в боях за освобождение Китая. Перед монументом были выстроены солдаты почетного караула родов Вооруженных сил КНР и Президентского полка.

Монумент красноармейцам расположен в центре Харбина, на площади Хунбо. Он был открыт в 1945 году, пишет РИА Новости.

В пятницу у Путина запланирована крайне насыщенная программа в Китае, написал в своем telegram- канале журналист Павел Зарубин. Российский лидер примет участие в церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Помимо этого, Путин проведет переговоры с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и руководством провинции Хэйлунцзян, а также посетит местный политехнический университет и действующий православный храм Покрова пресвятой Богородицы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"