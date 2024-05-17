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МИД: Работа над гарантиями безопасности с Западом уже неактуальна для России

08:33
  • пятница
  • 17 мая 2024

Приоритеты изменились

Утратившей актуальность назвали в МИД России работу над гарантиями безопасности с Западом. Речь о подобном соглашении шла еще в 2021 году, напомнил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

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Дипломат пояснил, что с тех пор шкала приоритетов Москвы полностью изменилась. Это касается, в том числе, сферы обеспечения собственной безопасности и формирования более устойчивых рамок для этих усилий.

Рябков также подчеркнул, что какие-либо геополитические проекты с НАТО сейчас невозможны. Североатлантический альянс – это не договороспособный контрагент, а группировка, к которой Россия не испытывает ни малейшего доверия, более того, она вызывает у Москвы политическое и даже эмоциональное отторжение, заявил замминистра в интервью ТАСС.

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