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Шойгу не смог с первой попытки попасть на переговоры Путина в Китае

09:24
  • пятница
  • 17 мая 2024

На входе в китайский парламент возникла заминка

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу не смог беспрепятственно пройти в парламент Китая на переговоры российского лидера Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина.

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Как пишет "Коммерсантъ", затруднения возникли при входе в Дом народных собраний — организаторов переговоров чем-то не устроил значок Шойгу, дающий право на проход членам делегации.

Российскому политику пришлось ждать у дверей, пока разрешится данный вопрос, причем "не одну и не две минуты", утверждает издание. Однако в итоге Шойгу попал в здание, на переговорах в узком составе он сидел по левую руку от Владимира Путина.

Ранее Владимир Путин, объясняя свой выбор государства для первого после переизбрания зарубежного визита, напомнил про высокий уровень и особый характер российско-китайских отношений. Политик подчеркнул, что в этом есть не только символизм.

Лидеры России и Китая разговаривают не только за столом переговоров — в их графике остается время и для неформального общения. В первый день визита Владимира Путина в КНР Он и Си и Цзиньпин прогулялись по парку, выпили чаю, а затем отправились на неформальный ужин.

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