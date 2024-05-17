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Собянин рассказал о стратегии развития бизнеса и поддержки инноваций в Москве до 2030 года

09:00
  • пятница
  • 17 мая 2024

Правительству Москвы предстоит решить несколько основных задач

О стратегии развития столичного бизнеса и поддержке инноваций до 2030 года рассказал в своём блоге Сергей Собянин. Как написал мэр, в нынешних условиях именно предпринимательство призвано сыграть ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета и безопасности страны.

Для этого правительству Москвы предстоит решить несколько основных задач. Среди которых - развитие технопарков и необходимой инфраструктуры. Привлечение инвестиций в инновационные проекты. Так, более чем вдвое увеличатся вложения государства и бизнеса в исследования и разработки.

Всесторонняя поддержка будет оказана отраслям и компаниям, обеспечивающим производство критически важной продукции. Кроме того, продолжат развивать бренд "Сделано в Москве", а также патентование интеллектуальной собственности.

Ранее сообщалось, что столица предоставит новые меры поддержки промпредприятиям. Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства на эти цели дополнительно выделено 400 миллионов рублей.

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