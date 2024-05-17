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Путин рассказал, что обсуждал с лидером Китая

09:10
  • пятница
  • 17 мая 2024

Идет второй день государственного визита президента России в КНР

Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 мая, рассказал, что обсуждал накануне с председателем КНР Си Цзиньпином перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Итоги первого дня визита Владимира Путина в Китай
Путин о визите в Китай: "Чувствую себя как дома"

Российский лидер охарактеризовал сотрудничество Москвы и Пекина как тесное и разноплановое, отметив, что России и КНР способны взяться за реализацию самых амбициозных планов.

Путин рассказал, что подавляющее большинство российских регионов поддерживают связи с Китаем, а в КНР практически все провинции и административные образования вовлечены в такое сотрудничество, сообщает РИА Новости.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что переговоры с российским коллегой, прошедшие в первый день его визита в Поднебесную, были откровенными, дружескими и содержательными. Продолжались они около двух с половиной часов.

Президент России высоко оценил теплый и дружеский прием, который оказали ему в Китае. Выступая на концерте в Пекине, Владимир Путин произнес длинную фразу, не дав переводчику времени на перевод. Извинившись, политик пояснил: "Чувствую себя просто как дома, решил, что здесь все по-русски понимают".

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