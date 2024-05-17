В Киеве снесли часовню Десятинного монастыря УПЦ

Иконы уцелели

В Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

В ночь на пятницу часовню оцепила полиция, на месте находились военные, работала специальная техника, сообщили в Telegram-канале храма. Кто именно осуществил снос, не уточняется.

список (воспроизведение оригинала – прим. ред.) чудотворной иконы, который хранился в часовне, уцелел.

В сентябре 2023 года суд постановил снести храм, обосновав тем, что он находится на территории Национального музея истории Украины. Российская делегация при ЮНЕСКО призвала организацию осудить решение о сносе часовни.

Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы – первый каменный православный храм на Руси. В XIII веке церковь была разрушена ханом Батыем, остался только фундамент. В XVII веке рядом был построен небольшой храм в память об утраченной святыне. В 1842 году была освящена новая Десятинная церковь Успения Пресвятой Богородицы. В 1928 году она была разрушена, в 1936 году ее руины были разобраны окончательно, передает ТАСС.

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