Отсюда долгое время велись обстрелы Донецка

Подразделения украинских войск покинули большую часть позиций в Нетайлово под Авдеевкой. Отсюда долгие годы ВСУ обстреливали Донецк и другие населенные пункты Донецкой народной республики, сообщили ТАСС в силовых структурах ДНР.

Собеседник агентства уточнил, что в Нетайлове концентрировались подразделения нескольких украинских бригад. Среди них было много мобилизованных, без боевого опыта. В итоге большую часть позиций ВСУ оставили, местами боевики спасались бегством. Попытки украинского командования перебрасывать резервы на это направление результате не принесли.

Из Нетайлово, расположенного к северу от Донецка, с 2014 года шли обстрелы как самой столицы ДНР, так и Ясиноватой, Макеевки и других населенных пунктов. В результате этих обстрелов погибли и получили ранения десятки мирных жителей.

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