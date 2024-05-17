Путин выступил на церемонии открытия российско-китайского ЭКСПО в Харбине

Программа визита российского президента в Китай чрезвычайно насыщенная

Второй день государственного визита Владимира Путина в Китай проходит в Харбине - это крупный административный центр самой северной провинции страны. Именно Харбин олицетворяет тесные связи двух стран, заявил глава российского государства. Ярким подтверждением этим словам стало открытие восьмого российско-китайского ЭКСПО - масштабной выставки, демонстрирующей масштабное развитие отношений Москвы и Пекина. Но начал этот день президент с возложения цветов к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая.

Центр Харбина, памятник советским воинам. Второй день государственного визита в Китай Владимир Путин начал с возложения цветов к этому монументу.

Более 12 тысяч красноармейцев пали в боях за освобождение северо-востока страны от японских захватчиков в годы Второй мировой. И Харбин бережно хранит эту память. Именно здесь в сентябре 45-го прошёл совместный парад победы, который ознаменовал окончание боевых действий на тихоокеанском фронте. О тесной связи народов России и Китая Владимир Путин говорил на открытии ЭКСПО - крупнейшей торгово-промышленной выставке двух стран - и его главного мероприятия - российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

"Весьма символично, что эти два важных мероприятия проводятся в городе Харбине - одном из крупнейших научных, образовательных и инновационных центров Китая. Я здесь в первый раз. Действительно, город впечатляет. Это современный, красивый, динамичный мегаполис. И при этом по-настоящему самобытный, с богатой историей и традициями", - отметил Путин.

ЭКСПО - площадка для экономического и инвестиционного сотрудничества, обмена технологиями, прямого диалога российского и китайского бизнеса. Участвуют сотни предприятий из обеих стран. В поездке президента сопровождает внушительная делегация - бизнесмены, главы регионов, члены правительства. Планируется подписать множество коммерческих соглашений. Москве и Пекину под силу реализовать самые амбициозные проекты.

"Думаю, мы по праву можем гордиться результатами российско-китайских экономических связей, российско-китайской экономической кооперации. Ещё несколько лет назад для двусторонней торговли большим успехом считалась цифра в 100 млрд долларов торгового оборота, а сейчас уже перешагнули отметку в 200 млрд. Ну если более точно, по китайской статистике, 240 млрд. Это далеко не предел, конечно", - сказал Путин.

Москва способна снабжать растущую китайскую экономику экологически чистой и доступной энергией. В прошлом году объёмы поставок нефти и газа стали рекордными. Наши страны расширяют кооперацию в сельском хозяйстве, промышленности, деле освоения космоса и сфере высоких технологий, в том числе атомной энергетики.

Программа визита российского президента чрезвычайно насыщенная. На полях ЭКСПО Путин провёл краткую встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и пригласил его принять участие в Восточном экономическом форуме.

В Харбине глава государства также посетил единственный действующий православный храм - Покрова Пресвятой Богородицы. Ещё одним пунктом станет политехнический университет Харбина, который активно сотрудничает с российскими вузами. Путин выступит перед студентами и преподавателями и ответит на их вопросы, многие из которых наверняка коснутся международной проблематики.

Накануне об этом подробно говорили Путин и Си в неформальной обстановке. В том числе детально обсудили ситуацию на Украине. Москва ценит справедливую и сбалансированную позицию Китая по этому вопросу. Сегодня в МИДе КНР заявили: Пекин продолжит играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса и поддержит международную мирную конференцию, но лишь в том случае, если Москва и Киев будут участвовать в ней на равноправных началах.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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