ВС России стремительно развивают наступление в зоне СВО

Украинские боевики отступают и сдаются в плен

Информация о ходе СВО. Российские войска прорвали оборону неонацистов к востоку от Волчанска Харьковской области. Продвижение - в селе Зыбино. Наши бойцы стремительно развивают наступление, вынуждая боевиков бросать позиции и сдаваться в плен. Попытки к сопротивлению подавляют тяжёлые огнемётные системы. А скопления иностранной техники уничтожают точечными ударами тактических ракетных комплексов "Искандер".

Кадры работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в зоне СВО. Оружие грозное и эффективное. От постановки задачи до пуска - менее пяти минут. Аналогов "Искандеру" по оснащению и вариативности в мире нет. Укрыться от таких ракет не в состоянии ни один противник.

Опорные пункты противника, а также блиндажи с бронетехникой и живую силу ВСУ планомерно уничтожают и подразделения войск РХБ - защиты группировки "Север". При помощи огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка". Контроль поражения чётко фиксируют операторы БПЛА - всё в режиме реального времени. Далее координаты местонахождения националистов передаются экипажу. Машина оперативно выезжает на позицию и наносит точный удар.

Сверху ситуацию в зоне СВО контролируют экипажи Су-34. Перед каждым вылетом - обязательный осмотр самолёта. За лётчиком и штурманом закреплены свои особые обязанности.

Работа наших военных не утихает и на освобождённых территориях. На Авдеевском направлении продолжается разминирование. Сапёры ежедневно проверяют городские районы и зачищают территорию от взрывоопасных предметов. Если же мину невозможно извлечь, специалисты уничтожают её на месте. При помощи накладного заряда.

Для поднятия боевого духа на фронте солдатам подарок прибыл прямо из Вашингтона. Учащиеся школы при посольстве России в США решили порадовать наших военных и написали им письма с тёплыми пожеланиями. Чем ближе к фронту, тем сложнее доставлять туда посылки. Потому к таким весточкам издалека бойцы относятся максимально бережно.

Солдаты признают: письма, написанные детской рукой с такими нужными словами поддержки, для них - настоящий глоток свежего воздуха. Ведь это значит, что их ждут с победой не только на Родине, но и далеко за её пределами.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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