В НАТО сделали заявление по поводу ситуации под Харьковом

В альянсе не видят смысла проводить переговоры

Как только политики в США и ЕС решились оторвать от сердца очередные десятки миллиардов на помощь Украине, прессе отправили новые темники. Ещё в апреле западные медиа почти уже объявили о скорой победе России на украинском фронте. Нужно было надавить на жалость налогоплательщикам. Теперь, оказывается, у русских и оружия мало, и людей, и боевых навыков. Об этом пишет немецкий Spiegel. Командование НАТО новые методички тоже получило.

"Мы не верим, что у русских есть численность, необходимая для осуществления стратегического прорыва. Более того, у них нет навыков и возможностей для этого, для действий в масштабах, необходимых для использования любого прорыва в стратегических целях", - заявил Кристофер Каволи, генерал, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Прорыва под Харьковом в НАТО не ожидают. А значит, подытожил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр, и переговоры проводить смысла нет. И военных альянс тоже пока Киеву отправлять не будет. То есть всё остаётся по-старому: Украине платят, а её солдаты погибают за интересы Запада. Зеленский накануне посетил госпиталь в Харькове и похвалил солдат.

Теперь и вступление Украины в НАТО и ЕС тоже ушло на очень дальний план. Жозеп Боррель, к разочарованию киевских властей, вдруг заявил: если бы не военные действия, о членстве в Евросоюзе украинцы могли бы только мечтать.

Пока европейские лидеры носились с Украиной, проморгали важные события. В Германии после нападения на Роберта Фицо многие схватились за голову. А ведь у нас ситуация в обществе ничем не лучше, чем в Словакии. Оппозиция доводит до паники обычных граждан, таких, как пенсионер Юрай Цинтула, которого "накрутили" так, что он схватился за пистолет.

Накануне угроза поступила Александру Вучичу. А в бельгийский премьер-министр подал в суд на фламандскую радиостанцию "Waregem 1": в эфире, обсуждая состояние Фицо, ведущий смеялся и предложил слушателям "попытать удачу и застрелить Александра де Кроо". Виктор Орбан, за жизнь которого тоже многие теперь опасаются, обратил внимание, насколько вовремя убрали Фицо с политической карты - прямо накануне выборов в Европарламент.

"Словакия встала на путь мира. Это было большим подспорьем для Венгрии. Теперь этот процесс застопорился, он оказался под прицелом. В самое важное время Роберт Фицо оказался выведен из игры. Никогда еще европейские выборы не были такими важными. Мы должны пойти и проголосовать за мир 9 июня!" – заявил Виктор Орбан.

Но то ли ещё будет. В немецком Spiegel сегодня вышла огромная статья про "нового проблемного ребёнка ЕС". Так журналисты называют Грузию. Брюссель хочет сохранить для неё двери открытыми. Что нельзя бросать бедную кавказскую страну на растерзание России. И нужно уже собрать денег, отправить оппозиционерам.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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