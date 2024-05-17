Более 80 участников СВО пройдут обучение в рамках программы "Время Героев"

Она реализуется по инициативе президента

Освоить современные технологии управления и наладить принципы командного взаимодействия. Более 80 бойцов и ветеранов СВО примут участие в образовательной программе "Время Героев". Её реализуют по поручению Владимира Путина.

Процесс обучения военнослужащих обсудили на заседание Общественного совета в Москве. Главная цель - подготовить высококвалифицированных, компетентных руководителей для работы в органах государственной и муниципальной власти.

Поступило рекордное число заявок. На первом этапе обучение пройдут 20 Героев России и 64 кавалера ордена Мужества - участники СВО, на деле доказавшие преданность Родине.

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