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В Москве наградили лауреатов всероссийской инициативы "Горячее сердце"

14:52
  • пятница
  • 17 мая 2024

Общественного признания удостоились более 150 ребят

Информация о тех, кто, несмотря на юный возраст, показал пример мужества, отваги и самоотверженности. В Москве наградили лауреатов всероссийской инициативы "Горячее сердце".

Почетные знаки и дипломы вручили детям и подросткам, которые не растерялись в экстренной ситуации и пришли на помощь людям, оказавшимся в опасности.

Сотни историй из разных городов страны, а также государств Ближнего зарубежья. 10-летний Женя Кот из Белоруссии спас друга, которого засыпало песком на строительной площадке. А 12-летний Илья Кропотов из Кировской области вытащил из воды своего тонущего приятеля.

Всего в этом году наград и общественного признания удостоились более 150 ребят.

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Награждение лауреатов всероссийской инициативы "Горячее сердце"
Награждение лауреатов всероссийской инициативы "Горячее сердце"
Награждение лауреатов всероссийской инициативы "Горячее сердце"
Награждение лауреатов всероссийской инициативы "Горячее сердце"
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