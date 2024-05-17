В московских школах начались "Последние звонки"

Впереди - ЕГЭ

В московских школах начали проводить "Последние звонки". Основные зазвучат через неделю. Но каждое учебное учреждение может назначить свою дату. Так поступили в школе 444. Впереди - ЕГЭ. Но пока есть время вспомнить прошедшие 11 лет.

Согласно законам математики, алгоритм должен иметь завершение. И сегодня для учеников этой школы обучение, являясь алгоритмом, подошло к концу.

Обычно "Последние звонки" в школах проходят на неделю позже - в последнюю пятницу мая. Но в этом году праздник провели раньше, внесло коррективы расписание экзаменов.

А пока можно немного расслабиться и нарядиться к торжеству. Выбор платья на последний звонок для девочек, конечно, не такой ответственный, как на выпускной, но и сегодня хочется быть красивыми. Мальчики свой внешний вид тоже тщательно продумали. А еще - поправил галстук себе - помоги товарищу.

Перед праздничным концертом - путь по коридорам родной школы, где младшие школьники провожают цветами и пожеланиями. И вот самый торжественный момент. Дальше первоклассники вручают старшим ленты. Теперь они выпускники. Самое время напомнить о годах, проведенных в стенах школы.

"Команда профессионалов, которая подарила правильный профиль, направление. Растят достойных людей нашей справедливой страны", - говорит мама одного из выпускников.

Неудивительно, что и после выпуска бывшие ученики не спешат расстаться с родной школой. Сегодня детство для вчерашних школьников почти закончилось. Но впереди огромная интересная жизнь.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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