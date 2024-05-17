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МОК запретил журналистам на ОИ демонстрировать символику России

09:54
  • пятница
  • 17 мая 2024

ОИ-2024 пройдут в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским журналистам использовать и демонстрировать символику России на Олимпиаде в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа.
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Как пояснили в МОК, к сотрудникам средств массовой информации в этой сфере предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам, сообщает ТАСС.

Ранее источники рассказали, что правительство Великобритании поддерживает решение о допуске российских спортсменов на предстоящие Олимпийские игры 2024 года в Париже. Однако разрешить участие россиян Лондон считает возможным строго в нейтральном статусе, а также при соблюдении условий, оговоренных МОК.

Между тем Национальный олимпийский комитет Украины разработал кодекс поведения спортсменов. В частности, он настоятельно рекомендует украинским атлетам не фотографироваться с россиянами на Олимпиаде в Париже.

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