МОК запретил журналистам на ОИ демонстрировать символику России

ОИ-2024 пройдут в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским журналистам использовать и демонстрировать символику России на Олимпиаде в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа.

Как пояснили в МОК, к сотрудникам средств массовой информации в этой сфере предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам, сообщает ТАСС.

Ранее источники рассказали, что правительство Великобритании поддерживает решение о допуске российских спортсменов на предстоящие Олимпийские игры 2024 года в Париже. Однако разрешить участие россиян Лондон считает возможным строго в нейтральном статусе, а также при соблюдении условий, оговоренных МОК.

Между тем Национальный олимпийский комитет Украины разработал кодекс поведения спортсменов. В частности, он настоятельно рекомендует украинским атлетам не фотографироваться с россиянами на Олимпиаде в Париже.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"