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Всероссийские антитеррористические учения пройдут для сотрудников детских лагерей

10:00
  • пятница
  • 17 мая 2024

Об этом рассказали в Минпросвещения

Всероссийские антитеррористические учения для сотрудников образовательных организаций и лагерей пройдут 20 мая. Об этом в пятницу, 17 мая, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Сценарий учений предусматривает отработку действий работников образовательных учреждений и мест отдыха, обучающихся и отдыхающих, а также сотрудников охраны в случае вооруженного нападения или обнаружения взрывного устройства.

В мероприятиях будут задействованы педагоги, учащиеся, а также подразделения министерств внутренних дел и чрезвычайных ситуаций, Росгвардия. Это позволит проверить готовность персонала и реагирование на экстренные ситуации, сообщает ТАСС.

В апреле российское Министерство внутренних дел выступило с инициативой оборудовать лагеря отдыха и иные места скопления детей в России укрытиями от беспилотных летательных аппаратов. Это предложение, как подчеркнуло ведомство, внесено с учетом возрастающих рисков травмирования детей беспилотными летательными аппаратами.

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