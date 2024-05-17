Москва отказалась от "красных линий" и ответит зеркально на ядерные угрозы

Концепция "стратегической неопределенности" Западу не поможет

Запад решил проявлять в отношении России стратегическую неопределенность, двусмысленность - чтобы Москва, якобы, не знала, как будет поступать НАТО в той или иной ситуации. Однако такой подход недружественным странам не поможет, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Президент Франции ранее заявил о решении перейти к "стратегической неопределенности" в отношении России. Эммануэль Макрон говорил о возможности присутствия западных военных на Украине. Он считает, что страны ЕС не должны ограничивать себя в вопросах помощи Киеву.

Рябков отметил, что заявленная Макроном неопределенность всегда была свойственна доктринам Запада. Это относится, в том числе, и к тематике, связанной с ядерным оружием. По словам замглавы МИД, Москва теперь откладывает в сторону тему "красных линий" и переходит к принципу зеркальности в ответах на ядерные угрозы, передает ТАСС.

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