Ситуация с паводками в Тюменской области остается сложной

Эвакуированы тысячи человек

Вода в село Большой Карагай продолжает прибывать. Она уже прорвалась через земляную насыпь. Сотрудники МЧС вместе с добровольцами круглосуточно укрепляют временные дамбы. Жителей на лодках переправляют к дороге - там их уже ждут автобусы. В райцентре и соседних посёлках развёрнуты пункты временного размещения.

Всего в Тюменской области эвакуированы уже более четырёх тысяч человек. Уровень воды в реках Иртыш и Тобол продолжает подниматься. Жители защищают свои посёлки: собирают тысячи мешков с песком, строят защитные насыпи.

Сложной остаётся и ситуация в Омской области. Здесь подтопило более 600 домов и почти тысячу приусадебных участков. Больше всего от паводка пострадал Усть-Ишимский район. Накануне сюда с рабочей поездкой прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он осмотрел затопленные территории с воздуха и пообщался с жителями. Более двух тысяч человек покинули свои дома. Сейчас главное - защитить посёлки и местную электроподстанцию от затопления.

А в Якутии на реке Лене продолжается активный ледоход - образуются заторы. Спасатели проводят подрывы льда. Разлилась вода в селе Жархан. Здесь третий день нет света, люди готовят еду на переносных газовых плитках. Вместо электричества - свечи. Питьевую воду и продукты привозят спасатели. Большинство жителей пострадавших посёлков эвакуировали в пункты временного размещения.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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