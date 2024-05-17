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Бразилия и ЮАР проигнорируют мирный саммит по Украине в Швейцарии

10:39
  • пятница
  • 17 мая 2024

Участие в нем бразильский президент счел бессмысленным

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва решил не принимать участие в мирной конференции по Украине, которая пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке.
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Как сообщает CNN Brasil, бразильские власти решили, что в участии президента нет смысла, потому что на саммите не будут присутствовать обе стороны конфликта — России не присылали приглашение.

Лидер ЮАР Сирил Рамафоза также не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии. Как напомнили РИА Новости в офисе президента африканского государства, на 29 мая в ЮАР запланированы парламентские и региональные выборы, после которых у главы государства плотный график.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия извлечет тройную пользу из швейцарского "саммита мира" по Украине, хотя и не собирается в нем участвовать. Это мероприятие, по мнению политика, станет "очередным свидетельством краха так называемого мирного плана недоумка Зеленского".

Однако украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не исключил, что после конференции могут состояться "коммуникации с Россией", а также заявил, что "Россия может быть частью переговоров".

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