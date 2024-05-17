Раненому Фицо не планируют проводить новые операции

Решение о транспортировке будет принято в понедельник

Раненому премьер-министру Словакии Роберту Фицо не планируют проводить новые операции.

"Новых операций премьеру Фицо не планируется", - сообщил избранный президент Словакии Петер Пелегрини (цитата по РИА Новости).

Глава государства не исключил, что Фицо транспортируют из Банска-Бистрицы. Решение будет принято в понедельник, 20 мая.

Ранее словацкая газета Pravda написала, что Фицо ждет операция на бедре. Сейчас врачи занимаются стабилизацией состояния после перенесенной пятичасовой операции после множественных огнестрельных ранений.

15 мая в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Стрельба произошла в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства. Фицо получил пулю в живот и сустав.

Стрелявшего в Фицо задержали, им оказался 71-летний словацкий писатель и активист Юрай Чинтула. На допросе он рассказал, что выступает против политики кабмина в отношении СМИ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"