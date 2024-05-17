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Песков: у России и Китая много взаимовыгодных областей сотрудничества

10:25
  • пятница
  • 17 мая 2024

Российский лидер продолжает государственный визит в КНР

У России и Китая много областей сотрудничества, которые сулят взаимную выгоду. Об этом в пятницу, 17 мая, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Путин заявил о наивысшем уровне отношений России и Китая

Спикер Кремля подчеркнул в интервью "Известиям", что "китайские партнеры это понимают, и наши компании тоже понимают, как мы здесь видим".

При этом более 90% торговли между Россией и КНР осуществляется в национальных валютах, преимущественно в юанях, "процесс дедолларизации будет продолжаться", рассказал Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин охарактеризовал сотрудничество Москвы и Пекина как тесное и разноплановое, отметив, что Россия и КНР способны взяться за реализацию самых амбициозных планов.

Директор Института стран Азии и Африки Алексей Маслов напомнил, что у России с Китаем уже заключено 11 соглашений официального уровня и несколько десятков протоколов о намерениях. Если сравнить с результатами визитов в Китай лидеров Франции или Германии — "вы такого не найдете", подчеркнул эксперт.

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