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Пхеньян запустил баллистическую ракету в сторону Японского моря

11:02
  • пятница
  • 17 мая 2024

Пуск зафиксировали в Южной Корее

Баллистическую ракету запустила Северная Корея в сторону Японского моря. Информацию южнокорейского Комитета начальников штабов приводит агентство Yonhap.

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Детали запуска с территории КНДР пока не приводятся. О типе ракеты и дальности полета не сообщается, данные анализируются.

22 апреля КНДР провела учения под руководством лидера страны Ким Чен Ына. Отрабатывался условный ядерный контрудар с применением реактивных систем залпового огня калибра 600 мм. В тот же день Пхеньян запустил баллистическую ракету малой дальности, передает ТАСС.

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