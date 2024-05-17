Боррель призвал членов ЕС к осторожности в отношении Украины

Политик напомнил о ситуации на Ближнем Востоке

Евросоюзу и его отдельным членам следует проводить осторожную политику в отношении Украины на фоне ситуации на Ближнем Востоке, поскольку мировое сообщество может обвинить его в двойных стандартах. Об этом предупредил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Как заявил политик в интервью Foreign Policy, "многие люди по всему миру жалуются по поводу того, что совершаемые Израилем действия в Газе мы бы не приняли от России на Украине".

Боррель призвал европейские государства "быть очень осторожными, поскольку мы можем потерять наш авторитет".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в мире в настоящее время играет на руку России. Так политик прокомментировал влияние эскалации на Ближнем Востоке на ситуацию в его стране.

Украинский посол в Турции Василий Боднар заявлял, что из-за того, что международные СМИ "обратили свое внимание" на обострение ситуации на Ближнем Востоке, некоторые решили, что "война на Украине закончилась", однако это не так.

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