Боррель призвал членов ЕС к осторожности в отношении Украины

Политик напомнил о ситуации на Ближнем Востоке
Евросоюзу и его отдельным членам следует проводить осторожную политику в отношении Украины на фоне ситуации на Ближнем Востоке, поскольку мировое сообщество может обвинить его в двойных стандартах. Об этом предупредил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Как заявил политик в интервью Foreign Policy, "многие люди по всему миру жалуются по поводу того, что совершаемые Израилем действия в Газе мы бы не приняли от России на Украине".
Боррель призвал европейские государства "быть очень осторожными, поскольку мы можем потерять наш авторитет".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в мире в настоящее время играет на руку России. Так политик прокомментировал влияние эскалации на Ближнем Востоке на ситуацию в его стране.
Украинский посол в Турции Василий Боднар заявлял, что из-за того, что международные СМИ "обратили свое внимание" на обострение ситуации на Ближнем Востоке, некоторые решили, что "война на Украине закончилась", однако это не так.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"