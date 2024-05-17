Россиянам рассказали, когда выгоднее уходить в отпуск

Выходные и праздничные дни помогают продлить отдых

В 2024 году выгоднее уйти в отпуск в июле или октябре – то есть в месяцы, где больше всего рабочих дней.

Чтобы получить больше денег, следует включать в отдых выходные и праздничные дни, сообщили россиянам в Госдуме.

"Отпускные за выходные платят, а зарплату – нет", - объяснили депутаты (Цитата по РИА Новости).

Самым невыгодным для отпуска в 2024 году будет июнь - в этом месяце будет только 19 рабочих дней.

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