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Главу ГУР Украины встревожило масштабное наступление ВС России

11:23
  • пятница
  • 17 мая 2024

Российские бойцы теснят ВСУ на харьковском направлении

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму) сильно обеспокоен на фоне широкомасштабного наступления ВС России по всему фронту, в том числе на харьковском направлении. Об этом пишет Il Fatto Quotidiano.

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Речь идет о его высказывании, согласно которому Украина оказалась на краю пропасти из-за прорыва российских военных в районе Авдеевки и в Харьковской области.

Как отмечает издание, в словах главы украинской военной разведки, произнесенных им в интервью газете The New York Times, "чувствуется не только беспокойство, но и нечто худшее для судеб украинского конфликта: покорность своей участи".

Хотя украинский лидер Владимир Зеленский еще говорит о военной помощи Киеву как об эффективном инструменте отражения ударов российской армии, но даже он высказывается гораздо менее уверенно, чем годом ранее, указывает Il Fatto Quotidiano.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что российские военные демонстрируют "незначительные успехи" на поле боя в ходе своей спецоперации. Бригадный генерал признал, что "русские воспользовались ситуацией на поле боя и пытаются добиться прогресса", а это вызывает беспокойство у Вашингтона.

Журналисты на Западе уже окрестили события на харьковском направлении решающей битвой российской спецоперации. В частности, агентство Reuters пишет об угрозе поражения Вооруженных сил Украины во всем военном конфликте.

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