Московские компании представляют свою продукцию на фестивале в Китае

Он проводится в Харбине

С 17 по 21 мая в городе Харбин (КНР) в рамках российско-китайского ЭКСПО проходит второй фестиваль-ярмарка "Сделано в России", организованный российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), на котором российские компании знакомят китайского потребителя со своими продуктами.

Москву на фестивале представляют "Объединенные кондитеры" (фабрики "Бабаевский", "Красный Октябрь", "РотФронт" и другие), "Союзпродэкспорт", Коломенский вино-коньячный завод, "Май-Фудс" (чай "Майский", Curtis, кофе Coffesso и другие) и АО "БРПИ" (мороженое BRandICE). Также в рамках фестиваля-ярмарки проходит деловая бизнес-миссия — в списках участников из Москвы присутствуют компании из самых разных отраслей: от производителей CRM-систем (Агентство "Домовой и партнеры") до косметических предприятий (ООО "Пурпур", ИП Эзау М.А.) и компаний пищевой промышленности (ООО "Фрутимпэкс", ООО "Смарт Бьюти") и другие.

Фестиваль-ярмарка совмещает в себе b2b и b2c-продвижение.

"С одной стороны, мы даем местным жителям, конечным потребителям возможность познакомиться с нашей продукцией здесь и сейчас — попробовать ее на вкус и сразу же приобрести. С другой стороны, мы организуем деловую миссию и целенаправленно ищем заинтересованных партнеров, чтобы наши компании общались уже с "теплыми" контактами", — поделилась генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Всего более 80 компаний при поддержке РЭЦ на ЭКСПО представляют свою продукцию потенциальным покупателям и партнерам и проводят целевые переговоры. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит в рамках VIII Российско-китайского ЭКСПО и Харбинской международной торгов-экономической ярмарки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что у России и Китая много областей сотрудничества, которые сулят взаимную выгоду. Спикер Кремля рассказал, что "китайские партнеры это понимают, и наши компании тоже понимают, как мы здесь видим".

Российский лидер Владимир Путин отметил, что сейчас российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться. При этом базисом партнерства Москвы и Пекина являются принципы равноправия и учета интересов друг друга.

Еще в декабре 2023 года российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что расчеты между Россией и КНР более чем на 90% проводятся в национальных валютах. Страны почти полностью отказались от использования доллара в двусторонних расчетах, причем процесс дедолларизации продолжается.

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