В Щербинке построили ледовую арену с искусственным льдом

Она станет центром притяжения молодых спортсменов

В районе Щербинка в ТиНАО построили новую крытую ледовую арену с искусственным льдом.

Трехэтажное здание расположено на улице Индустриальная. В нем расположены каток для занятий хоккеем и фигурным катанием, спортивные залы, раздевалки и административные помещения, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Площадь ледовой арены составляет 5,3 тысячи квадратных метров. Новая арена станет объектом притяжения юных спортсменов. Объект построен за счет деньги инвестора ООО "Арена".

"Инвестор также начал строительство Центра подготовки сборных команд Российской федерации баскетбола в посёлке Кокошкино", – отметил руководитель

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