"Между жизнью и смертью": Орбан рассказал о состоянии Фицо

Это большая потеря и для Будапешта

Покушение на Роберта Фицо с политической точки зрения - большая потеря для Будапешта, заявил Виктор Орбан. Глава венгерского правительства пояснил: даже если премьер-министр Словакии поправится, он не сможет работать в течение нескольких месяцев.

Орбан рассказал о состоянии премьер-министра Словакии. По его словам, Роберт Фицо сейчас борется за свою жизнь. Словацкий премьер находится между жизнью и смертью, передает ТАСС.

На жизнь Роберта Фицо покушались 15 мая. В премьера Словакии стреляли, когда он вышел к народу после выездного заседания правительства в городе Гандлова, пули попали в живот и в грудь. Преступником оказался 71-летний словацкий писатель и активист Юрай Чинтула.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"