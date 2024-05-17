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"Между жизнью и смертью": Орбан рассказал о состоянии Фицо

11:39
  • пятница
  • 17 мая 2024

Это большая потеря и для Будапешта

Покушение на Роберта Фицо с политической точки зрения -  большая потеря для Будапешта, заявил Виктор Орбан. Глава венгерского правительства пояснил: даже если премьер-министр Словакии поправится, он не сможет работать в течение нескольких месяцев.

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Орбан рассказал о состоянии премьер-министра Словакии. По его словам, Роберт Фицо сейчас борется за свою жизнь. Словацкий премьер находится между жизнью и смертью, передает ТАСС.

На жизнь Роберта Фицо покушались 15 мая. В премьера Словакии стреляли, когда он вышел к народу после выездного заседания правительства в городе Гандлова, пули попали в живот и в грудь. Преступником оказался 71-летний словацкий писатель и активист Юрай Чинтула.

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