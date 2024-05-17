Сергей Собянин сообщил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ и ОГЭ

Сдавать ЕГЭ собираются 87,5 тысячи человек

На заседании Президиума Правительства Москвы рассмотрели вопрос о готовности системы образования столицы к государственной итоговой аттестации (ГИА) девятых и одиннадцатых классов. Для участия в едином государственном экзамене (ЕГЭ) в городе зарегистрировались 87 511 человек.

В их числе — 67 983 выпускника 2024 года, а также 17 136 участников других категорий, среди которых выпускники прошлых лет — 14 457 человек, не прошедшие ГИА-11 в предыдущие годы — 160 человек, обучавшиеся по программам среднего профессионального образования — 2489 человек, а также обучавшиеся в иностранных образовательных организациях — 30 человек. Кроме того, для участия в ЕГЭ зарегистрировались 2392 учащихся 10-х классов, которые завершили освоение программы по учебному предмету.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале, что для сдачи экзаменов созданы все условия.

На базе школ будет работать 362 пункта проведения экзамена для одиннадцатиклассников и 487 — для девятиклассников. Аудитории на ЕГЭ оборудованы системами видеонаблюдения. Контролировать процедуру планируют в том числе общественные наблюдатели. По поручению главы государства выпускникам впервые предложат пересдать ЕГЭ по одному из учебных предметов на выбор в основной период проведения экзаменов — 4 и 5 июля.

Для участия в сдаче ОГЭ в 2024 году зарегистрировались 109 939 девятиклассников. Экзамены по информатике, географии, иностранным языкам и физике пройдут за компьютерами на отечественном программном обеспечении.

Особое внимание уделено созданию условий аттестации для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ее организуют с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.

Ранее глава федерального кабмина Михаил Мишустин напомнил: в послании Федеральному собранию президент сказал о том, что необходимо снизить излишнюю нагрузку на учеников. При этом необходимо при совершенствовании ЕГЭ проработать возможность пересдать один из экзаменов до окончания приемной кампании в вузах, ведь "ребята зачастую волнуются".

При этом в марте Госдуму в очередной раз попросили подумать над отменой обязательного ЕГЭ, предложив школьникам самостоятельно выбирать — сдавать ли при окончании школы единый госэкзамен или подтверждать свои знания в рамках единой образовательной программы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"