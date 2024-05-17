Путин: У России и Китая есть планы по освоению Луны

Это безграничные возможности для сотрудничества

Президент России Владимир Путин оценил возможности для сотрудничества России и Китая в космосе.

У Москвы и Пекина есть планы по освоению Луны, работе по совместным программам, сказал российский лидер на встрече со студентами Харбинского политехнического университета.

"Здесь так же, как сам космос, возможности безграничные для сотрудничества", - отметил он (цитата по РИА Новости).

Путин добавил, что в космосе Россия и Китай будут нуждаться в специалистах друг друга, которые смогут работать в команде.

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