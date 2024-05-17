Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине

В документе признавался только "мирный план" Зеленского

Венгрия воспользовалась правом вето, заблокировав резолюцию Совета Европы по Украине. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто по окончании заседания СЕ в Страсбурге.

Сийярто пояснил, что проект документа предусматривал признание в качестве формулы мира только так называемый "мирный план" Зеленского. Венгерская делегация сочла это неприемлемым.

Как написал Сийярто в соцсети, он попросил включить и другие мирные планы, которые ничуть не хуже предложенного украинским лидером, в резолюцию Совета Европы. Это предложение было отклонено большинством. В результате венгерский министр наложил на резолюцию вето и решение Совета не было принято, передает ТАСС.

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