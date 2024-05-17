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Счетная палата Москвы отмечает юбилей

14:56
  • пятница
  • 17 мая 2024

Ведомству - 30 лет

Юбилей отмечает одно из главных контрольных ведомств города - Счетная палата Москвы. 30 лет на страже интересов жителей столицы. В честь этой даты в Музее Победы прошла торжественная церемония.

В мероприятии приняли участие около 200 человек - ветеранам и работникам организации вручили награды за многолетнюю плодотворную работу на благо города. Там же, в зале Славы музея, гостям показали светозвуковую инсталляцию "Дорога к Победе". И провели экскурсию по экспозиции "Подвиг Народа".

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Торжественная церемония в счетной палате
Торжественная церемония в счетной палате
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