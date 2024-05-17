В столице проходит Неделя дизайна

В этом году свои работы представляет рекордное число компаний

Природа - в тренде. В Москве проходит Неделя дизайна. Новые решения и идеи в мире современных интерьеров представили отечественные и зарубежные компании. Мебель для дома и офиса, эффектные детали и орнаменты, да и просто красивые мелочи - всё можно увидеть на огромной площадке.

На ковре неожиданно выросли одуванчики, а рядом на стене появился стеклянный декор, напоминающий, скорее, НЛО. В четвертый раз дизайнеры из России и зарубежных стран собрались на Московской неделе интерьера и дизайна. Рассматривать результат работ во всем их многообразии можно часами.

Мебель для кухни, гостиной, офиса и даже красивые мелочи для дома здесь можно даже купить. Последние новинки российского рынка собрали в одном месте. На этот раз тренд на натурализм и единение с природой.

Все больше дизайнеров используют в своих работах родные мотивы. Например, здесь комод с орнаментами ковра и предметы интерьера прямиком из русских сказок. А кресла и обои стилизованы под гжельскую роспись, но есть и крайне интересные элементы.

Классические узоры адаптируют под современность. По словам дизайнеров, интеграция традиционных тем необходима для сохранения культурного наследия. Однако польза от мероприятия не только эстетическая.

"Московская неделя дизайна - это одно из самых главных отраслевых событий в году, это действительно площадка коопераций и площадка продвижения своих компаний и брендов, представление, прежде всего, малых и средних компаний, которые только выходят на рынок. Для правительства Москвы вопросы стимуляции спроса - это один из главных вопросов, как мы поддерживаем бизнес", - отметила Кристина Кострома, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Представители компаний могут посетить лекции и даже наладить поставки за рубеж, специально для этого пригласили иностранных гостей. Участники отмечают эффективность подобного подхода.

В этом году свои работы представляет рекордное количество компаний - 985 производителей зарегистрировались на мероприятие, при этом 90% из них отечественные.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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