Российские бойцы продолжают теснить неприятеля

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Харьков подразделения как минимум двух бригад с донецкого фронта и несколько батальонов из резерва. Такие сведения публикует El Pais.

Как уточнили в издании, об этом рассказывают сами украинские военные, участвующие в боях на харьковском направлении — они подтверждают, что туда были переброшены батальоны, находившиеся в резерве.

Ранее сообщалось, что руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму) сильно обеспокоен на фоне широкомасштабного наступления ВС России по всему фронту, в том числе на харьковском направлении.

Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что знает способ отстоять Харьков. По утверждению политика, ВС России не смогут занять город, если Украина получит от Запада еще две системы противовоздушной обороны Patriot.

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