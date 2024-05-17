В Москве прошла церемония увольнения в запас военных Преображенского полка

Они принимают участие в важных для страны мероприятиях
В пятницу в Александровском саду состоялась церемония увольнения в запас военнослужащих элитного 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.
Именно они обеспечивают безопасность в Москве, а также принимают участие в важных для страны мероприятиях. Встречают иностранные делегации и несут службу в Почетном карауле.
Сегодня тоже всё торжественно. Приглашены родители и близкие солдат, звучат военные марши и напутственные слова. Год службы в элитных войсках навсегда останется в памяти.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"