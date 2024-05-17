В Москве приступили к весенней вакцинации диких животных

Ветеринары должны распределить порядка 15 тысяч доз

Московские ветеринары приступили к весенней вакцинации диких животных. Никаких прививок для этого делать не нужно.

Специалисты раскладывают на природных территориях и в лесопарках столицы, где встречаются дикие звери, специальную приманку с препаратом. Это позволяет защитить город от возникновения очагов болезни.

До 31 мая ветеринары должны распределить почти 15 тысяч доз. Как правило, вакцину размещают вдали от тех мест, где горожане гуляют со своими питомцами. Но даже если домашнее животное проглотит приманку, никакого вреда она не нанесёт.

"Приманка, состоящая из говяжьего жира и костной муки. И внутри содержится капсула с биопрепаратом. При раскусывании капсулы вакцина попадает в организм животного и в течение 21 дня вызывает иммунитет к бешенству, который действует на протяжении 12 месяцев", - пояснила Екатерина Дегтярова, ведущий ветврач Станции по борьбе с болезнями животных Северного и Северно-Западного административного округа города Москвы.

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