"Ночь в музее": куда пойти и что посмотреть в Москве

Главное - заранее зарегистрироваться

Самая культурная ночь! Завтра вечером бесплатно откроют двери многие московские музеи, культурные центры, библиотеки. Даже у парков - особые планы на эти часы! Побывать везде за столь короткое время просто невозможно. Главное - заранее зарегистрироваться. И для этого сначала определиться с маршрутом. Что нельзя пропустить?

Микрофоны настроены. И даже камни готовы звучать. На выставке в Музее Музыки - вся история звуков, от каменного века до современных нейросетей. Обещают и концерты, и уроки танцев.

"Почему мы взяли девятнадцатый век, почему не современные дискотечные ритмы будут звучать? Сегодня в моду входят замечательные традиции, возрождаются традиции русских балов", - рассказал Михаил Брызгалов, генеральный директор Российского национального Музея Музыки.

На Дворцовой площади в музее-заповеднике Царицыно тоже зазвучит музыка. Разрешат допоздна задержаться в выставочных залах. И специально к Ночи в музее выпустили премьеру аудиоспектакля-променада "Царицыно. Про любовь".

Записывали спектакль весело. И послушать его может каждый, скачав приложение, гуляя по парку и иногда заглядывая в стереоскопы.

"Посвящён он 250 годам разных историй любви, которые случались в Царицыно. От Екатерины до наших дней. Это рассказы и про Бунина, и про Екатерину с Потёмкиным", - отметила Елизавета Фокина, генеральный директор музея-заповедника "Царицыно".

Оказаться в столице 20-30-х годов прошлого века в эту Ночь можно в Музее Москвы. Пройтись по улицам и заглянуть в гости к известным москвичкам, например, к Вере Мухиной или Любови Орловой.

И не только увидеть их личные вещи - перчатки Орловой или туфельки Мухиной. Но и узнать малоизвестные факты. Вера Мухина - автор шедевра "Рабочий и Колхозница" - еще и модельер, работала с Ламановой. Эти головные уборы - реконструкция её моделей. В первые десятилетия советской власти у женщин вообще появилась масса возможностей. И свобода выбора. Москвички строили метро, работали на фабриках, занимались спортом и искусством. Впрочем, во время Ночи в Музее Москвы будут не только выставки.

"Программу откроет джаз-бенд Игоря Гараняна с небольшим концертом. Вообще программа во дворе у нас будет такая художественно-музыкальная. Там покажет Мастерская Брусникина новый спектакль "Евгений Онегин. Версия - Ленский", - рассказала Анна Трапкова, генеральный директор ГБУ "Музейное объединение "Музей Москвы".

А на ВДНХ в павильоне "Геология" - "Гиганты вечной мерзлоты". Экспонаты, которые приехали из Якутии. Сенсационные находки. Маленькие пещерные львята - им около 40 тысяч лет. И мамонтёнок Юка - он бродил по якутским степям больше 39 тысяч лет назад. Вероятно, его загнали в болото пещерные львы. Очень хорошо сохранился в условиях вечной мерзлоты.

"В идеальной сохранности головной мозг, он вызвал большой интерес учёных палеонтологов. Кроме того, Юка интересен тем, что это единственное чучело - мумия мамонта-подростка", - пояснила Юлия Шубина, заведующая выставочным отделом Биологического музея им. Тимирязева.

В этом году участие в акции "Ночь в музее" принимают 160 городских площадок. Среди нового - специальные экскурсионные маршруты.

"Это и пешие маршруты, это маршруты самокатные. Даже отдельные экскурсии будут проходить исключительно на самокатах по набережной реки Москвы", - отметил Алексей Фурсин, руководитель департамента культуры Москвы.

И уже из года в год замечена закономерность - те, кто побывал в музее ночью, обязательно возвращаются в него и днём.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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