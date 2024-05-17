ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский заявил о стабилизации ситуации под Харьковом

12:52
  • пятница
  • 17 мая 2024

Украинский лидер признал, что в дело пошли резервы

Ситуация в харьковской области стабилизирована, утверждает Владимир Зеленский. Как заявил украинский лидер, Вооруженные силы Украины якобы "удерживают россиян там, где они сейчас находятся".

Зеленский нашел способ отстоять Харьков
В Госдуме объяснили приезд Зеленского в Харьков

По данным Зеленского, самая глубокая точка продвижения российских сил составляет 10 километров. Он признал. Что на некоторых направлениях оборона усилена отдельными батальонами – их забрали из резерва и с других направлений, передает "Лента.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

Накануне украинский президент заявлял, что киевский режим может потерять контроль над Харьковом. По словам Зеленского, это произойдет, если Киев не получит в скором времени две системы ПВО Patriot.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.