Украинский лидер признал, что в дело пошли резервы

Ситуация в харьковской области стабилизирована, утверждает Владимир Зеленский. Как заявил украинский лидер, Вооруженные силы Украины якобы "удерживают россиян там, где они сейчас находятся".

По данным Зеленского, самая глубокая точка продвижения российских сил составляет 10 километров. Он признал. Что на некоторых направлениях оборона усилена отдельными батальонами – их забрали из резерва и с других направлений, передает "Лента.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

Накануне украинский президент заявлял, что киевский режим может потерять контроль над Харьковом. По словам Зеленского, это произойдет, если Киев не получит в скором времени две системы ПВО Patriot.

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